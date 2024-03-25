متحدث باسم الحكومة الاسرائيلية: إسرائيل ستتوقف عن العمل مع "الأونروا" في غزة

أعلن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل ستتوقف عن العمل مع وكالة "أونروا" في قطاع غزة، متهما الوكالة التابعة للأمم المتحدة بإطالة أمد الصراع.وقال المتحدث ديفيد مينسر للصحفيين: "الأونروا جزء من المشكلة، وسوف نتوقف الآن عن العمل معهم. نحن نعمل على الوقف التدريجي للاعتماد على "الأونروا" لأنهم يمددون أمد الصراع بدلا من محاولة تخفيفه".