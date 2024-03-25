غوتيريس: يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بوقف فوري لإطلاق النار

كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عبر حسابه الخاص على منصة "X " ان "مجلس الأمن وافق للتو على قرار متوقع منذ فترة طويلة بشأن غزة، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وعدم تنفيذ هذا القرار "لا يُغتفر"".