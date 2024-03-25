مجلس الأمن يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت

تبنّى مجلس الامن الدولي قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، بعد اكثر من خمسة أشهر من الحرب.



وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض "الفيتو".



والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".