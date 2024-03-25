المدعون يطلبون حبس ثلاثة مشتبه بهم إضافيين في هجوم موسكو

طلب المدعون الروس من محكمة في موسكو الحبس الاحتياطي لثلاثة مشتبه بهم إضافيين في الهجوم الذي استهدف صالة "كروكوس سيتي هول" للحفلات في موسكو وأوقع أكثر من 130 قتيلا الأسبوع الماضي.



وأفادت محكمة في موسكو بأنها تلقت طلبا من المدعين بحبس الرجال الثلاثة، وفق ما ذكرت وكالات أنباء.



وقالت متحدثة لفرانس برس إن المشتبه بهم ينتمون إلى العائلة نفسها.