فرنسا تدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة بعد رمضان

حضّت فرنسا على العمل باتّجاه وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بعدما تبنى مجلس الأمن لأول مرة قرارا يدعو إلى هدنة خلال رمضان.



وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير: "لم تنته هذه الأزمة. سيتعيّن على مجلسنا أن يواصل تحرّكاته والعودة فورا إلى العمل. بعد رمضان الذي ينتهي خلال أسبوعين، سيتعيّن عليه ترسيخ وقف دائم لإطلاق النار".