السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: وقف النار في غزة يمكن أن يبدأ "فورا" بعد الإفراج عن أول رهينة

اعتبرت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة أن وقفا لاطلاق النار في غزة يمكن أن يبدأ فقط "مع الافراج عن اول رهينة"، وذلك بعد تبني مجلس الامن اول قرار له يطالب فيه بوقف فوري لاطلاق النار.



وقالت ليندا توماس غرينفليد: "هذا القرار ينص على ان علينا العمل من اجل السلام اعتبارا من شهر رمضان، ويمكن لـ"حماس" القيام بذلك عبر القبول بالاتفاق المطروح".



وأضافت: "يمكن ان يبدأ وقف لاطلاق النار فورا بعد الافراج عن اول رهينة. انه السبيل الوحيد لضمان وقف لاطلاق النار والافراج عن الرهائن".