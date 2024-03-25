اسرائيل: عدم استخدام واشنطن للفيتو يضر بالمجهود الحربي والإفراج عن الرهائن

أكدت إسرائيل أن امتناع واشنطن عن استخدام "الفيتو" لإحباط قرار تبناه مجلس الأمن ويدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة "يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق الرهائن".



وقال بيان صادر عن مكتب بنيامين نتانياهو إن "على ضوء تغير الموقف الأميركي، قرر رئيس الوزراء أن الوفد الذي أعلن إرساله إلى واشنطن بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن لن يغادر" إسرائيل.