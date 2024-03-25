البيت الأبيض: الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن لا يعني "تغييرا للموقف"

أكد متحدث باسم البيت الابيض جون كيربي ان امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الامن الدولي يطالب فيه بوقف فوري لاطلاق النار في غزة لا يعني "تغييرا للموقف السياسي".



واوضح كيربي ان واشنطن التي سبق ان عطلت العديد من مشاريع القرارات المماثلة، لم تؤيد هذا القرار لانه كان يفتقر الى عناصر "أساسية" مثل ادانة حركة "حماس".