السفير الفلسطيني في الامم المتحدة: قرار مجلس الأمن يجب أن يشكّل "نقطة تحوّل" لإنهاء حرب غزة

اعتبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في تصريحات طغى عليها التأثّر الإثنين أن تصويت مجلس الامن الدولي على قرار لوقف إطلاق النار يجب أن يشكّل "نقطة تحوّل" في إنهاء الحرب في غزة.



وقال منصور والدموع في عينيه "ينبغي أن يكون ذلك نقطة تحوّل. ينبغي أن يكون مؤشّرا إلى ضرورة إنهاء هذا العدوان، هذه الفظائع التي تطال شعبنا".

