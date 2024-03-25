الحكومة البريطانية تتهم الصين بالوقوف وراء هجومين إلكترونيين "خبيثين"

اتهمت الحكومة البريطانية، منظمات على صلة ببكين بتنظيم حملتين إلكترونيتين "خبيثتين" طالتا اللجنة الانتخابية وبرلمانيين.



وقال نائب رئيس الوزراء أوليفر دوودن للنواب إن الهجمتين في 2021 و2022 قوّضتا عمل اللجنة الانتخابية وحسابات برلمانية بريطانية، بما فيها حسابات مشرّعين.