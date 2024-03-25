فقدان تسعة أشخاص اثر انزلاق تربة وفيضانات في جزيرة جاوا

فقد تسعة إندونيسيين على الأقل وتم إجلاء أكثر من 200 آخرين بعد انزلاق تربة وفيضانات في جزيرة جاوا، على ما أعلنت السلطات الإندونيسية.



وقال المتحدث في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري في بيان إن "تسعة أشخاص في عداد المفقودين بعد الفيضانات وانزلاق التربة في ويست باندونغ ليل الأحد".



وأضاف أن اثنين آخرين أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى.



وغمرت المياه قرية سيبيندا في مقاطعة جاوا الغربية قبيل منتصف ليل الأحد بعد ساعات من هطول أمطار غزيرة.



وأوضح المسؤول المحلي ريغا ويغونا لوكالة فرانس برس أن رجال الانقاذ وصلوا إلى هذا المجتمع المعزول للبحث عن المفقودين.



واشار إلى أنه تم نقل نحو 250 شخصاً إلى قاعة متعددة الاستخدامات، وتحويل مدارس إلى مراكز إيواء موقتة، بعد تضرر عشرات المنازل.