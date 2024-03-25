وزير الدفاع الإسرائيلي: عدم تحقيق نصر حاسم في غزة قد يقربنا من حرب في الشمال

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل لا يمكنها وقف حربها على حماس بينما لا يزال هناك رهائن في غزة.



وأضاف غالانت أنه سيشدد في اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض اليوم على أهمية تدمير حماس وإعادة الرهائن إلى ديارهم.



وأردف "سنعمل ضد حماس في كل مكان، بما في ذلك الأماكن التي لم نصل إليها بعد، وسنحدد بديلا لحماس، حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من إكمال مهمته. ليس لدينا حق أخلاقي في وقف الحرب ولا يزال هناك رهائن محتجزون في غزة".



وقال "عدم تحقيق نصر حاسم في غزة قد يقربنا من حرب في الشمال".