واشنطن ستحذر إسرائيل من ارتكاب "خطأ" في رفح رغم إلغاء زيارة وفدها

اعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها ستجد السبل لتحذير اسرائيل من شن هجوم على رفح، وذلك رغم إلغاء زيارة كان سيقوم بها وفد اسرائيلي احتجاجا على قرار مجلس الأمن الداعي الى وقف اطلاق النار في غزة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر للصحافيين "نرى أن هذا النوع من الغزو الواسع النطاق سيكون خطأ"، مضيفا أن وزير الخارجية انتوني بلينكن سيبحث على الأرجح موضوع رفح مع وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت الذي يزور واشنطن.