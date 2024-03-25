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مسؤول أميركي: واشنطن في حالة من الحيرة بسبب قرار إسرائيل الانسحاب من المحادثات

أخبار دولية
2024-03-25 | 13:32
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مسؤول أميركي: واشنطن في حالة من الحيرة بسبب قرار إسرائيل الانسحاب من المحادثات
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مسؤول أميركي: واشنطن في حالة من الحيرة بسبب قرار إسرائيل الانسحاب من المحادثات

أعلن مسؤول أميركي لصحفيين إن واشنطن في حالة من الحيرة بسبب قرار إسرائيل اليوم الاثنين الانسحاب من محادثات مزمعة هذا الأسبوع بشأن غزة وتعتبر القرار رد فعل مبالغا فيه على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
 
وذكر المسؤول لمجموعة صغيرة من الصحفيين أن حالة التوتر في السياسة المحلية في إسرائيل يُحتمل أنها السبب في تقرير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم إرسال وفد إسرائيلي إلى واشنطن لحضور المحادثات.
 
وأضاف المسؤول أن الرئيس جو بايدن لا يخطط الاتصال بنتنياهو بشأن القرار وأن نتنياهو لم يبادر بالاتصال ببايدن قبل القرار. 

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إسرائيل

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