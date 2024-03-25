مقررة للأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "ابادة" عدة في غزة

اكدت مقررة الامم المتحدة الخاصة للاراضي الفلسطينية أن "هناك أسبابا منطقية" للقول إن اسرائيل ارتكبت العديد من "اعمال الابادة"، وذلك في تقرير نشر الاثنين، لافتة ايضا الى "تطهير عرقي".



وقالت فرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه الثلاثاء الى مجلس حقوق الانسان في جنيف إن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الاسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة".