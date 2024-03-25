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نائب المتحدث بإسم الامم المتحدة للـLBCI: قرارات مجلس الامن سواء كانت تحت البنت السابع ام لا هي قرارات ذات القيمة التنفيذية
أخبار دولية
2024-03-25 | 13:45
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نائب المتحدث بإسم الامم المتحدة للـLBCI: قرارات مجلس الامن سواء كانت تحت البنت السابع ام لا هي قرارات ذات القيمة التنفيذية
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نائب المتحدث بإسم الامم المتحدة للـLBCI: قرارات مجلس الامن سواء كانت تحت البنت السابع ام لا هي قرارات ذات القيمة التنفيذية
اعتبر نائب المتحدث بإسم الامم المتحدة ان فرحان حق ان "جميع قرارات مجلس الأمن هي قانون دولي، وبالتالي فهي ملزمة مثل كل القوانين الدولية".
وقال في حديث للـLBCI "هناك أسئلة مختلفة تتعلق بآليات التنفيذ، لذا من الواضح أن القرارات التي تصدر بموجب الفصل السابع، تمتلك وسائل مباشرة أكثر للتنفيذ من خلال تدابير قسرية وهذا القرار لا يحتوي على ذلك لكنه يتمتع بنفس الصحة والأساس القانوني، ككل قرارات مجلس الأمن الأخرى".
واضاف "هناك دائما عواقب لعدم الامتثال للقانون الدولي الفصل السابع يخلق تدابير قسرية بما في ذلك العقوبات أو استخدام القوة هذا القرار لا يحتوي على ذلك لكن بجانب تلك التدابير القانونية الصريحة فإنه يتمتع بنفس الأساس ونفس القوة كأي قرار آخر في مجلس الأمن جميع قرارات مجلس الأمن هي جزء من القانون الدولي، في هذه الحالة فإن ذلك سيكون له عواقب من حيث كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الأطراف التي لا تلتزمولكن أيضا سيكون له تداعيات من حيث كيفية متابعة مجلس الأمن للأمور".
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