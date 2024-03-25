منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة

رحّب أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة .



وكتب حسين الشيخ على منصة "إكس": "نرحب بقرار مجلس الامن الدولي الداعي الى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.



وأضاف: "ندعو الى وقف دائم لهذه الحرب الإجرامية وانسحاب اسرائيل الفوري من القطاع".