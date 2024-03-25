تركيا تشيد بـ "خطوة إيجابية" بعد قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة

اعتبرت تركيا أنّ تبنّي مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة ويدعو إلى "حل دائم" للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين "أمر إيجابي".



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نعتبر قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وبوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة خطوة إيجابية".



وأَضافت انها "تأمل أن تمتثل إسرائيل في أقرب وقت ممكن لمقتضيات هذا القرار".



وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أكد في مطلع آذار "الوقوف بثبات" خلف قادة "حماس".



وتابعت الخارجية التركية في بيانها: "ندعو المجتمع الدولي إلى تبنّي موقف موحد ضد إسرائيل لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وإيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".