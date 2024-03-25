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16
o
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o
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هل بدأت إسرائيل تعاني شحاً في الأسلحة والذخيرة؟
أخبار دولية
2024-03-25 | 14:02
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هل بدأت إسرائيل تعاني شحاً في الأسلحة والذخيرة؟
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هل بدأت إسرائيل تعاني شحاً في الأسلحة والذخيرة؟
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إسرائيل
تعاني
الأسلحة
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