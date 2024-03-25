ترامب لصحيفة إسرائيلية: إسرائيل فقدت "الكثير من الدعم" بسبب حرب غزة

حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة اسرائيلية نشرت الاثنين من أن إسرائيل تفقد "الكثير من التأييد" بسبب حربها في غزة، ودعاها إلى "إنهائها".



جاءت تصريحات ترامب المرشح الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني، في اليوم الذي امتنعت فيه واشنطن عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار دعا إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.



وقال ترامب وفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هايوم"، "عليكم أن تنجزوا الحرب. أن تنهوها. يجب أن تنتهوا منها".



وأضاف "أقول إن على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية لأنكم تخسرون تأييد قسم كبير من العالم، تخسرون الكثير من التأييد. يجب إنهاء الحرب وإنجاز المهمة".

