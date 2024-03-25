جنوب إفريقيا ترحّب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

رحّبت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا الإثنين بالقرار الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشدّدة على أن "قدرة(الهيئة على) ضمان" الالتزام به ستكون تحت الاختبار.



وقالت الوزيرة ناليدي باندور التي تجري زيارة إلى الولايات المتحدة في تصريح للمحطة الإذاعية الجنوب إفريقية الرسمية "إنه قرار محل ترحيب والكرة حاليا في ملعب مجس الأمن الذي ستكون قدرته على ضمان الالتزام بقراره تحت الاختبار".



وأضافت الوزيرة "تدعو جنوب إفريقيا إلى وقف إطلاق النار منذ أسابيع عدة ونحن سعداء بأن مجلس الأمن تبنى أخيرا قرارا".



وتبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين قرارا يدعو إلى "وقف فوري لإطلق النار" في غزة، وهو ما سبق أن عطّلت الولايات المتحدة مرارا التوصل إليه إلى أن امتنعت هذه المرة عن التصويت.

