بوتين: هجوم موسكو ارتكبه "متطرفون إسلاميون"

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن "متطرفين إسلاميين" يقفون وراء الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو خلف أكثر من 130 قتيلا.



وقال بوتين خلال اجتماع نقل التلفزيون وقائعه "نعلم أن الجريمة ارتكبها متطرفون إسلاميون، يحارب العالم الاسلامي بنفسه إيديولوجيتهم منذ قرون".

