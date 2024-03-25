مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إنه أجرى "نقاشا بناء" مع غالانت

اعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الاثنين إنه أجرى "نقاشا بناء" مع وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت الذي يزور واشنطن حاليا.



وأضاف على موقع إكس للتواصل الاجتماعي "رحبت بالتزام جالانت باتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة".