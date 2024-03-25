اعلان من حركة حماس: سنلتزم بموقفنا الأصلي

اعلنت حركة حماس الفلسطينية اليوم الاثنين إنها أبلغت الوسطاء بأن الحركة ستلتزم بموقفها الأصلي بشأن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل "حقيقي" للأسرى.



وجددت الحركة في بيان "تجدد التأكيد على أن نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحمّلون كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن".