نيوزيلندا تتهم مجموعة سيبرانية "مدعومة" من الصين باستهداف برلمانها في 2021

اتّهمت نيوزيلندا مجموعة سيبرانية "مدعومة من الدولة" الصينية بشنّ هجوم معلوماتي استهدف برلمان البلاد في 2021.



وقالت وزيرة حماية الاتصالات الحكومية جوديث كولينز في بيان إنّ وكالة الأمن السيبراني النيوزيلندية ربطت مجموعة صينية "تدعمها الدولة" بهجوم إلكتروني استهدف خدمات تابعة للبرلمان.



وأكّدت الوزيرة النيوزيلندية أنّ وكالة الأمن السيبراني نجحت في صدّ الهجوم وشلّ قدرة المجموعة السيبرانية على إلحاق أيّ ضرر بالبلاد.