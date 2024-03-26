مسؤول أميركي: "ليست لدينا أيّ أسباب للاعتقاد" بأنّ إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة

أكّد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس أنّه ليست لدى الولايات المتّحدة "أيّ أسباب للاعتقاد" بأنّ إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة، وذلك ردّاً على إعلان مقرّرة أممية أنّ "هناك أسباباً منطقية" تؤيّد مثل هكذا اعتقاد.



وقال المسؤول الأميركي طالباً عدم نشر اسمه: "نحن نجدّد التأكيد على رفضنا الطويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقرّرة الخاصّة المتحيّزة ضدّ إسرائيل"، في إشارة إلى فرانشيسكا البانيزي التي سترفع الثلاثاء تقريراً إلى مجلس حقوق الانسان في جنيف تقول فيه إنّ "هناك أسباباً منطقية" للاعتقاد بأنّ إسرائيل ارتكبت العديد من "أعمال الإبادة" بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة.