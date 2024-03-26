بلينكن يبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بأن هناك بدائل للغزو البري لرفح

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد في اجتماع مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الاثنين، أن هناك بدائل للغزو البري لرفح من شأنها أن تضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل وتحمي المدنيين الفلسطينيين.









