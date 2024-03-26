بريطانيا تسقط 10 أطنان من الإمدادات الغذائية على غزة

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن سلاح الجو الملكي البريطاني أسقط جوا أكثر من عشرة أطنان من الإمدادات الغذائية على قطاع غزة للمرة الأولى أمس الاثنين.



وقالت الوزارة إن المساعدات التي تتكون من الماء والأرز وزيت الطهي والطحين والمعلبات وحليب الأطفال ستدعم سكان غزة.