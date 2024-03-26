اليونان تشتري سبع قاذفات مياه كندية لمكافحة حرائق الغابات

أعلنت اليونان وكندا، البلدان اللذان واجها في السنوات الأخيرة حرائق غابات كبرى، الإثنين عزمهما على تعزيز تعاونهما في حالات الطوارئ بدءاً بشراء أثينا سبع قاذفات مياه كندية.



وجاء في بيان مشترك لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "حضرنا توقيع اليونان والمؤسسة التجارية الكندية عقداً لشراء اليونان سبع طائرات بغاية الحداثة لمكافحة الحرائق من طراز دي اتش سي-515".



وأشار البيان الى أن "هذه الطائرات ستستهم في مكافحة حرائق الغابات المدمّرة التي تجتاح بشكل متزايد أوروبا الجنوبية".



وكان ميتسوتاكيس الذي بدأ الأحد زيارة إلى كندا تستمر يومين، أشار قبل أيام قليلة في تصريح لصحيفة "ذا غلوبل أند ميل" الكندية إلى أنّ طلبية تقدّر بـ360 مليون يورو ستقدّم إلى شركة هافيلاند لتعزيز أسطول اليونان من قاذفات المياه.



والطراز دي اتش سي-515 أطلقته الشركة في العام 2022، والطائرات السبع ستصنّع في مدينة كالغاري في غرب كندا.



وكانت الحكومة اليونانية أوضحت في الأسبوع الماضي أنه من المتوّقع أن يتمّ تسليم أول طائرتين في العام 2027.



وهذه الطائرات المخصصة لمكافحة حرائق الغابات، هي أساس أسطول الإطفاء الجوي المتقادم لليونان.



ويذكر أن العام 2023 كان الأسوأ من حيث حرائق الغابات في كلا البلدين. وأتت الحرائق على نحو 175 ألف هكتار من الغابات اليونانية وقضى فيها أكثر من 20 شخصا، وفقا للمرصد الوطني في أثينا، فيما شهدت كندا موسم حرائق تاريخيا أتت فيه النيران على أكثر من 18 مليون هكتار وأجبرت مئتي ألف شخص على النزوح.