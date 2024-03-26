الفائز بالانتخابات الرئاسية في السنغال يطمئن شركاء بلاده

طمأن الفائز بالانتخابات الرئاسية في السنغال باسيرو ديوماي فاي الإثنين شركاء بلاده، بأنّها ستظلّ "الحليف الآمن والموثوق به"، وذلك في أول خطاب يلقيه منذ الزلزال السياسي الذي أحدثه فوزه التاريخي من الدورة الأولى.



وقال الرئيس المنتخب في خطاب متلفز: "أودّ أن أقول للمجتمع الدولي ولشركائنا الثنائيين والمتعدّدي الأطراف إنّ السنغال ستحتفظ بمكانتها دائماً، وستظلّ البلد الصديق والحليف الآمن والموثوق به لأيّ شريك سينخرط معنا في تعاون شريف ومحترم ومثمر للطرفين".



وأضاف أنّه يعتزم العمل من أجل إحداث تغييرات داخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).