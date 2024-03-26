سفير إسرائيل لدى البرازيل: الأزمة بين البلدين بدأت تهدأ

أكّد سفير إسرائيل لدى البرازيل أن الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت قبل شهر عندما شبه الرئيس البرازيلي الحرب الإسرائيلية على حركة "حماس" في قطاع غزة بالإبادة الجماعية النازية خلال الحرب العالمية الثانية بدأت تهدأ.وقال السفير دانيال زونشاين في مقابلة مع "رويترز": "نحاول إخماد النيران ويحدونا الأمل". وأضاف "سيستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى العلاقات الكاملة".وقال زونشاين إن المقارنة غير مقبولة على الإطلاق.وقال زونشاين إنه لم تصدر، على الأقل، تعليقات لاذعة جديدة من أي من الجانبين، مما يفتح الطريق أمام تحسين العلاقات واستمرار التعاون الإسرائيلي مع البرازيل في العديد من المجالات التي تمتد من الزراعة والري إلى تكنولوجيا الطيران والأمن.