تايوان تختبر دفاعاتها الجوية خلال تدريبات

اختبرت تايوان دفاعاتها الجوية في تدريبات في الصباح الباكر باستخدام صواريخ أرض جو وبمشاركة قوات جوية وبرية وبحرية، قائلة إنها ستواصل تكثيف التدريب في مواجهة الأنشطة العسكرية المتكررة للصين في مكان قريب.



وقالت قيادة القوات الجوية التايوانية في بيان مقتضب إنها نفذت بين الساعة الخامسة صباحا اليوم الثلاثاء (2100 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين) والسابعة صباحا "تدريبات شاملة على خطة الدفاع الجوي القتالية" باستخدام صواريخ سكاي بو محلية الصنع وصواريخ باتريوت أرض جو أميركية الصنع وبمشاركة طائرات وسفن بحرية.



وأضافت أن نتيجة التدريبات "جيدة".



وتابعت القوات الجوية: "في مواجهة الطائرات والسفن الصينية التي تنتهك بشكل متكرر المجال البحري والجوي المحيط بتايوان، ستواصل القوات الجوية زيادة كثافة التدريب للتعامل مع التهديدات المحتملة".