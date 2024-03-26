روسيا وإفريقيا الوسطى تجريان محادثات لتحديد موقع قاعدة روسية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى قوله اليوم، أن روسيا تبحث مع الدولة الإفريقية موقع إنشاء قاعدة عسكرية روسية هناك.



ونقلت تاس عن ألكسندر بيكانتوف قوله إن "المحادثات جارية حاليا بين وزارتي دفاع الدولتين. وعلى حد علمنا، يجري اختيار مكان إنشاء القاعدة".