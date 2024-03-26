مقتل 9 مقاتلين موالين لإيران جراء ضربات جوية في دير الزور بشرق سوريا

قتل تسعة مقاتلين موالين لإيران على الأقل بينهم قيادي في ضربات جوية استهدفت مواقع لهم في دير الزور بشرق سوريا ليل الإثنين الثلاثاء، على ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد بسقوط "تسعة قتلى من ضمنهم قيادي وواحد من الجنسية السورية" جراء "غارات جوية نفذتها طائرات حربية مجهولة طالت فيلّا مستولى عليها من قبل الحرس الثوري الإيراني في حي الفيلاّت بمدينة دير الزور وتستخدم كمقر للاتصالات من قبلهم"، مشيرا إلى أن "العدد مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 جريحا".