أوكرانيا تسقط 12 طائرة مسيرة في هجوم روسي الليلة الماضية

أفاد بيان للجيش الأوكراني اليوم، بأن أوكرانيا أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية باتجاهها وعددها 12.



وذكر أنه دمر الطائرات المسيرة إيرانية الصنع فوق منطقتي ميكولايف في الجنوب وخاركيف في الشرق.