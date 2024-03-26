انهيار جسر في مدينة بالتيمور الأميركية بعد اصطدام سفينة به

انهار جسر "فرانسيس سكوت كي" بمدينة بالتيمور الأميركية في ساعة مبكرة بعد اصطدام سفينة كبيرة به، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية مشيرة إلى تسجيل مصور للحادثة.



وقالت سلطة النقل في ولاية ماريلاند على منصة "إكس" إن جميع خطوط الملاحة مغلقة في الاتجاهين بسبب "حادثة" على الجسر مؤكدة تغيير مسارات المرور.