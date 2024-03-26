الخارجية الصينية: أدلة بريطانيا على مزاعم القرصنة غير كافية

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الأدلة التي قدمتها بريطانيا على اتهامات تتعلق بالقرصنة غير كافية.



وفرض مسؤولون أميركيون وبريطانيون عقوبات واتهموا بكين بحملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق قيل إنها طالت الملايين من بينهم مشرعون وأكاديميون وصحفيون وشركات تشمل متعاقدين في مجال الدفاع.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن "الاتهامات البريطانية غير مهنية".

