بكين تقول إنها أبلغت واشنطن باحتجاجها "الشديد" لاتهامها بالقرصنة الالكترونية

أكّدت الصين أنها أبلغت واشنطن باحتجاجها "الشديد" بعد أن اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا مجموعات الكترونية مدعومة من بكين بالوقوف وراء هجمات على برلمانيين ومؤسسات رسمية.



واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان الولايات المتحدة بالعمل على "تضخيم ما يسمى بهجمات إلكترونية صينية"، مضيفا أن بكين "احتجت بشدة لدى الولايات المتحدة والأطراف المعنية".



