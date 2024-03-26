تركيا تقبض على 147 شخصا بسبب علاقات مزعومة بتنظيم الدولة الإسلامية

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم، أن السلطات قبضت على 147 شخصا للاشتباه في صلاتهم بتنظيم الدولة الإسلامية في عمليات على مستوى البلاد.



وكشف في منشور على منصة إكس أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم في عمليات متزامنة في 30 إقليما.



وأشار الى أنه تبين أن المشتبه بهم كانوا ينشطون داخل تنظيم الدولة الإسلامية وانخرطوا في صراع مسلح ضمن التنظيم وساعدوا في تمويله.