اثنان من المشتبه بهم في اعتداء موسكو سافرا "بحرية" بين تركيا وروسيا

أفاد مصدر أمني تركي وكالة فرانس برس بأن اثنين من المشتبه بهم الأربعة الذي أوقفوا في روسيا للاشتباه بضلوعهم في اعتداء موسكو، كانا يتنقلان "بحرية" بين روسيا وتركيا وغادرا الأراضي التركية في 2 آذار على متن طائرة إلى روسيا.



وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه أن شمس الدين فريدوني وراشاباليزود سعيد أكرامي "كانا يتنقلان بحرية بين روسيا وتركيا لعدم وجود مذكرة توقيف بحقهما".