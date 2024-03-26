كوريا الشمالية تقول إنها سترفض أي اتصال أو مفاوضات مع اليابان

أعلنت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ سترفض "أي اتصال أو مفاوضات" مع اليابان ،وذلك بعد يوم فقط على إعلانها أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا طلب عقد قمة مع شقيقها.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في بيونغ يانغ عن كيم يو جونغ قولها إن "حكومتنا فهمت صراحة مرة جديدة موقف اليابان والخلاصة هي أننا لن نأخذ في الاعتبار وسنرفض أي اتصال أو مفاوضات مع الجانب الياباني".