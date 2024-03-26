إسرائيل: مطالب حماس تظهر أن الحركة لا تكترث بالتوصل إلى اتفاق

اتهمت إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم، بطرح مطالب "وهمية" في المفاوضات غير المباشرة بشأن هدنة في غزة، قائلة في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هذه المطالب تظهر أن الحركة لا تكترث بالتوصل إلى اتفاق.



وفي المحادثات التي جرت بوساطة قطرية ومصرية، أرادت حماس أن يفضي أي وقف لإطلاق النار إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية. وتستبعد إسرائيل ذلك قائلة إنها ستواصل جهودها لتفكيك حماس.