إحباط هجوم لمقاتل متحالف مع أوكرانيا في سامارا الروسية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم، أنه أحبط هجوما قام به شريك لفيلق المتطوعين الروس، وهو مجموعة من المقاتلين الروس المتحالفين مع كييف، في منطقة سامارا الروسية.



وذكرت إنترفاكس نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي أن المهاجم فجر نفسه بعبوة ناسفة في أثناء القبض عليه.