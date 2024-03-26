إسماعيل هنية يصل الى طهران

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة.



ومن المقرر أن يجري رئيس الحركة ووفده سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع القيادة الإيرانية حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الدائرة على غزة ومجمل المتغيرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.