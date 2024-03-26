استشهاد 18 فلسطينيا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 18 فلسطينيا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ بينهم 12 غرقا و6 بسبب التدافع، محملا الإدارة الأميركية والاحتلال مسؤولية سياسة التجويع والحصار.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: "لطالما حذّرنا جميع الدول التي تنفّذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات من خطورة إجراءاتها الخاطئة، لأن جزءاً من هذه المساعدات يُلقى في البحر، وجزءاً منها يُلقى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجزءاً منها يُلقى في المناطق الخطرة، مما يُعرّض حياة الفلسطينيين الجوعى للخطر الشديد، وها هو نفس السيناريو يتكرر".



ودعا إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة المسيئة والخاطئة وغير اللائقة وغير المُجدية، مطالبا بفتح المعابر البرية بشكل فوري وسريع من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الجوع ويعاني من النقص الحاد في الغذاء للشهر السادس على التوالي.



وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن "استنكاره وإدانته البالغة لجريمة إغلاق المعابر ولجريمة حرب التجويع ولجريمة الحصار الظالم ولجريمة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بكل وحشية وانتقام".



وقال: "نُحمّل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم مجتمعة والتي وقف العالم عاجزاً عن إيقافها ووضع حداً لها في ظل استمرار عمليات التجويع والقتل والإبادة الجماعية".



وطالب كل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها المنوط بها. كما طالب كل دول العالم بإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية. وقال: "نطالبهم جميعاً بالخروج من مربع الإدانات والتنديد والصمت وممارسة دور عملي لوقف سياسة التجويع وفتح المعابر فوراً ووقف المجازر المتواصلة بحق المدنيين والأطفال والنساء".