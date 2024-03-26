مقتل خمسة صينيين في تفجير انتحاري في باكستان

قتل خمسة صينيين في تفجير انتحاري استهدف عربتهم في شمال غرب باكستان، حسبما أعلنت الشرطة.



وقال المسؤول الكبير في شرطة ولاية خيبر بختنخوا محمد علي غندابور لوكالة فرانس برس إن "خمسة صينيين وسائقهم المحلي قتلوا في الهجوم".