محادثات وقف إطلاق النار في غزة مستمرة...

أكد مصدر مطلع على المحادثات لرويترز اليوم، أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن مستمرة وأن مسؤولي الموساد الإسرائيلي ما زالوا في الدوحة لإجراء المناقشات.