13 قتيلا على الأقل معظمهم مقاتلون موالون لإيران جراء ضربات جوية في شرق سوريا

قتل 13 شخصًا على الأقلّ معظمهم مقاتلون موالون لإيران في ضربات جوية استهدفت مواقع في منطقة دير الزور بشرق سوريا ليل الإثنين الثلاثاء، على ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



ولم يحدد المرصد على الفور الجهة المنفذة للضربات في دير الزور المستهدفة بانتظام بغارات إسرائيلية وأميركية أحيانًا.



وأفاد المرصد بسقوط "تسعة قتلى من ضمنهم قيادي في الحرس الثوري الإيراني" جراء "غارات جوية نفذتها طائرات حربية مجهولة طالت فيلّا (...) بمدينة دير الزور وتستخدم كمقر للاتصالات" من قبل المقاتلين.



وذكر المرصد أن "الضربات الجوية جرت بعد ساعات قليلة من وصول طائرة نقل إيرانية من دمشق إلى مطار دير الزور العسكري" مساء الإثنين، مشيرا إلى أنها كانت تحمل "مواد لوجستية وتقنية متطورة وعناصر وشخصيات من الحرس الثوري الإيراني".



وأشار إلى استهداف مواقع أخرى في المنطقة لا سيّما في بلدة البوكمال القريبة من الحدود العراقية، حيث قُتل أربعة أشخاص.



وأُصيب جراء الضربات أكثر من 30 شخصًا بينهم عشرة مدنيين، بحسب المصدر نفسه.



وتحدثت وسائل إعلامية مقرّبة من النظام في دمشق عن "ضربات أميركية" على أهداف في شرق سوريا، من دون أن تقدّم مزيدًا من التفاصيل.