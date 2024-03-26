قطر: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة ليس له تأثير فوري على مفاوضات الدوحة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم، أن قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة ليس له تأثير فوري على المحادثات في الدوحة.