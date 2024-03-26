البحرين تدعو الأسد للمشاركة في اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية

تسلّم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة خطية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تضمنت دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في 16 أيار المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة.



وسلّم الدعوة للرئيس الأسد، سفير مملكة البحرين في دمشق وحيد مبارك سيار.